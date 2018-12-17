Исследование: россияне тратят на еду почти треть дохода

Россияне тратят на продукты питания 31,2% своих доходов. На Украине этот показатель составляет свыше 50%.

Это следует из исследования структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции, передает «РИА Новости». Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.

Лидером рейтинга по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов. Также мало тратят на питание британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).

Ранее сообщалось, что каждый десятый житель России может позволить себе только пропитание. При этом 43% жителей страны хватает денег только на самое необходимое — еду и одежду.