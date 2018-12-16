Врио главы Приморья Олег Кожемяко лидирует на выборах после подсчета 90% голосов

Врио главы Приморского края кандидат-самовыдвиженец Олег Кожемяко по итогам обработки более 90% бюллетеней на повторных выборах губернатора Приморья получил 60,84% голосов.



Его оппонент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набирает 25,88% голосов, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

Кандидат от Партии роста Алексей Тимченко набирает 5,28% голосов, кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис — 3,86%.

Напомним, сегодня в Приморском крае завершились повторные выборы губернатора. В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений.

Ранее избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».

