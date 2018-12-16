Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

«Они будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет $20 млрд в разные проекты и в разных местах на территории США», — приводит слова министра «РИА Новости».

Катар, по его словам, интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти. Госминистр считает, что подобные инвестиции добавят к общему производству 60 млн т в день.

Исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал в комментарии Reuters, что инвестиции в $20 млрд последуют от компании. По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позволит Катару освободиться от юридических рисков в США.