Исследование: Америка обгонит Россию по объему экспорта нефти

Международная консалтинговая компания IHS Markit подсчитала, что США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти. По данным исследования, Штаты могут достигнуть отметки в 5 млн баррелей в сутки уже к сентябрю 2020 года.

При этом к концу года США превысят эту отметку по экспорту, тогда как Россия останется приблизительно на уровне 5 млн баррелей, передает ТАСС.

В целом же по прогнозу IHS Markit экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире.

Россия, США и Саудовская Аравия входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире. По подсчетам Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Однако если по показателям добычи США и догоняют остальных лидеров, то в сфере экспорта они долгое время оставались аутсайдером, так как до сих пор потребляли нефти больше, чем производили. Но в ноябре этого года США впервые с 90-х годов стали нетто-экспортером нефти.

По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают около $280 млрд у каждой. Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%.