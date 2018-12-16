Новости промышленности

20:02 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Исследование: Америка обгонит Россию по объему экспорта нефти

18:45, 16.12.2018

Международная консалтинговая компания IHS Markit подсчитала, что США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти. По данным исследования, Штаты могут достигнуть отметки в 5 млн баррелей в сутки уже к сентябрю 2020 года.

При этом к концу года США превысят эту отметку по экспорту, тогда как Россия останется приблизительно на уровне 5 млн баррелей, передает ТАСС.

В целом же по прогнозу IHS Markit экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире.

Россия, США и Саудовская Аравия входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире. По подсчетам Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Однако если по показателям добычи США и догоняют остальных лидеров, то в сфере экспорта они долгое время оставались аутсайдером, так как до сих пор потребляли нефти больше, чем производили. Но в ноябре этого года США впервые с 90-х годов стали нетто-экспортером нефти.

По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают около $280 млрд у каждой. Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%.

ПромышленностьНефтьЭкономика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты