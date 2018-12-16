Глава Удмуртии утвердил членов Общественной палаты
Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил свою часть списка нового состава Общественной палаты республики. Действующий состав должен быть расформирован в январе 2019 года.
В январе 2019 года истекает срок полномочий четвертого состава Общественной палаты Удмуртской Республики. Началась процедура формирования нового, пятого состава этого общественного института. Глава Удмуртской Республики своим указом от 30.11.2018 г. № 212 утвердил свою часть членов Общественной палаты.
В список от Бречалова вошли член «Удмурт кенеш» Владимир Байметов, представитель Российского союза молодежи Ольга Бускина и участник ветеранской организации «Боевое братство» Игорь Быков, пишет «Удмуртская правда».
В списке также:
- Максим Воробьев — УРО «Всероссийское общество инвалидов»;
- Петр Ёлкин — «Союз художников Удмуртской Республики»;
- Нафис Ихсанов — «Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;
- Елена Капитоненко — «Союз журналистов Удмуртии»;
- Энвиль Касимов — «Союз театральных деятелей Удмуртской Республики»;
- митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин — «Ижевская и Удмуртская епархия Русской православной церкви»;
- Константин Труфанов — региональное отделение Общероссийской организации «Деловая Россия»;
- Рашид Хуснутдинов — региональное отделение организации «Ассоциация юристов России»;
- Иван Черезов — «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
- Михаил Черемных — региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»;
- Владимир Черников — «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике»;
- Степан Чирков — отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды»;
- Ольга Чураева — региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
В соответствии с законодательством, общественная палата УР состоит из трех частей. Одну из них утверждает глава республики, вторую — Госсовет Удмуртии, третью же утверждают члены палаты, отобранные главой и парламентом.
Напомним, что формирование нового состава ОП УР началось еще в сентябре. Именно тогда стартовал прием предложений по включению в новый состав палаты.ОбществоВласть Удмуртия
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