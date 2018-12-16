Глава Удмуртии утвердил членов Общественной палаты

Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил свою часть списка нового состава Общественной палаты республики. Действующий состав должен быть расформирован в январе 2019 года.

В январе 2019 года истекает срок полномочий четвертого состава Общественной палаты Удмуртской Республики. Началась процедура формирования нового, пятого состава этого общественного института. Глава Удмуртской Республики своим указом от 30.11.2018 г. № 212 утвердил свою часть членов Общественной палаты.

В список от Бречалова вошли член «Удмурт кенеш» Владимир Байметов, представитель Российского союза молодежи Ольга Бускина и участник ветеранской организации «Боевое братство» Игорь Быков, пишет «Удмуртская правда».

В списке также:

Максим Воробьев — УРО «Всероссийское общество инвалидов»;

Петр Ёлкин — «Союз художников Удмуртской Республики»;

Нафис Ихсанов — «Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России»;

Елена Капитоненко — «Союз журналистов Удмуртии»;

Энвиль Касимов — «Союз театральных деятелей Удмуртской Республики»;

митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин — «Ижевская и Удмуртская епархия Русской православной церкви»;

Константин Труфанов — региональное отделение Общероссийской организации «Деловая Россия»;

Рашид Хуснутдинов — региональное отделение организации «Ассоциация юристов России»;

Иван Черезов — «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

Михаил Черемных — региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»;

Владимир Черников — «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике»;

Степан Чирков — отделение молодежной организации «Российские студенческие отряды»;

Ольга Чураева — региональное отделение общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

В соответствии с законодательством, общественная палата УР состоит из трех частей. Одну из них утверждает глава республики, вторую — Госсовет Удмуртии, третью же утверждают члены палаты, отобранные главой и парламентом.

Напомним, что формирование нового состава ОП УР началось еще в сентябре. Именно тогда стартовал прием предложений по включению в новый состав палаты.