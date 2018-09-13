В Удмуртии начали формирование нового состава Общественной палаты

В Удмуртии стартовал прием предложений по включению в новый состав Общественной палаты республики. Соответствующее постановление принял Госсовет региона. Предложения будут приниматься до 2 октября 2018 года.

Общероссийские и территориальные общественные объединения направляют заявки с предлагаемыми кандидатурами главе Удмуртии, некоммерческие организации — в Госсовет, местные общественные объединения — в Общественную палату.

Общественная палата УР была создана как консультативно-совещательный орган в 2007 году. В настоящее время завершает свою работу четвертый ее состав.