ВЭФ подтвердил участие делегации из России в Давосском форуме

Женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердила участие делегации из России в традиционной ежегодной встрече этой организации.

«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную правительственную делегацию в Давос. Для того, чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны на этой ежегодной встрече», — передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ВОС Алоиса Цвингли.

По словам исполнительного директора, если в составе российской делегации будут «люди, находящиеся под санкциями, то будут приняты все необходимые меры, обеспечивающие, что их присутствие полностью соответствует нынешним юридическим условиям».

Отмечается, что помимо российской делегации примут участие более 50 глав государств и правительств.

Накануне стало известно, что организаторы Давосского форума сняли ограничения для российских бизнесменов.