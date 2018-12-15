Организаторы Давосского форума сняли ограничения для российских бизнесменов

Делегация России примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе в 2019 году.



«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Отмечается, что уровень делегации РФ и ее состав будет определен позднее.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в Давосском форуме, который запланирован на 22 — 25 января, если организаторы не изменят своего решения относительно бизнесменов из РФ.