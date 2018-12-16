США превзойдут Россию по объему экспорта нефти к концу 2020 года

США могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти к сентябрю 2020 года. К этому времени зарубежные поставки американской нефти могут достигнуть 5 млн баррелей в сутки.



При этом к концу года показатели превысят эту отметку, тогда как российский экспорт на протяжении этого периода сохранится на этом уровне, передает ТАСС со ссылкой на прогноз международной консалтинговой компании IHS Markit.

Отмечается, что экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки. Это лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что экономику России стало заметно меньше «колбасить» от изменения мировых цен на нефть.