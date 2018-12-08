Силуанов: российскую экономику перестало «колбасить» от изменения цен на нефть

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что экономику России стало заметно меньше «колбасить» от изменения мировых цен на нефть.

«Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть. Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях», — цитирует Силуанова ТАСС.



Накануне рубль и нефть показали существенный рост на фоне новостей о том, что участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигли соглашения о сокращении добычи нефти. Российская валюта выросла к доллару на 79 копеек, к евро — на 87 копеек.