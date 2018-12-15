Пермские байкеры вышли на митинг против транспортного налога

В Перми владельцы мотоциклов организовали митинг против повышения транспортного налога в регионе. Они возмутились изменениями, по которым байкерам придется платить вдвое больше.

Новый закон утвердил для мотоциклистов ставку в 50 рублей за лошадиную силу, вне зависимости от возраста транспорта, передает properm.ru. Предыдущая версия устанавливала налог на уровне 19 рублей за «лошадь».

«Я как владелец 89-сильного мотоцикла буду платить не 19 рублей за лошадиную силу, а 40 рублей. Это больше, чем в два раза. При этом мой мотоцикл, ему 25 лет в следующем году. Он довольно старый. Но законодатель считает, что мы должны платить однаковый налог и за новый мотоцикл, и за старый», — приводит ОТР слова организатора митинга Дмитрия Узуна.

В региональном Минэкономразвития байкерам пообещали подготовить проект решения проблемы в новом году.