Новости происшествий

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27

18:03, 15.12.2018
На Украине разбился истребитель Су-27
Фото: flickr.com

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15.00, в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Напомним, в конце сентября в США разбился новейший американский истребитель F-35B.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты