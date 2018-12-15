На Украине разбился истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб.
«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15.00, в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Напомним, в конце сентября в США разбился новейший американский истребитель F-35B.Происшествия
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