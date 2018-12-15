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IBU не стал отстранять россиян из-за обвинений Австрии

17:04, 15.12.2018
IBU не стал отстранять россиян из-за обвинений Австрии
Фото: mil.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) решил не отстранять российскую сборную от соревнований в связи с расследованием, которое ведут австрийские власти.

«Исполком [IBU] считает, что в настоящее время никаких действий не требуется», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Отмечается, что Австрия не предоставила IBU никаких дополнительных сведений о расследовании.

Ранее сообщалось, что полиция Австрии предъявила ряду российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Антон Шипулин назвал эти обвинения безосновательными.

Спорт
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