IBU не стал отстранять россиян из-за обвинений Австрии

Международный союз биатлонистов (IBU) решил не отстранять российскую сборную от соревнований в связи с расследованием, которое ведут австрийские власти.



«Исполком [IBU] считает, что в настоящее время никаких действий не требуется», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Отмечается, что Австрия не предоставила IBU никаких дополнительных сведений о расследовании.

Ранее сообщалось, что полиция Австрии предъявила ряду российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Антон Шипулин назвал эти обвинения безосновательными.