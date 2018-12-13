Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил

Накануне старта второго этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене, местная полиция предъявила ряду российских спортсменов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

В списке биатлонистов, которым были предъявлены обвинения, оказались Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков, сообщил на своей странице в Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Кроме того, в нем присутствуют бывший главный тренер российской сборной Александр Касперович, а также несколько представителей медицинского штаба команды.

Официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер заявил, что в распоряжении ведомства нет данных о том, что российским биатлонистам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.



В Федеральном управлении уголовной полиции Австрии также не смогли подтвердить эту информацию и рекомендовали дождаться нового дня, передает ТАСС.



Ранее Международный союз биатлонистов заподозрил ряд российских спортсменов в применении допинга. В список попали Олимпийские чемпионы Устюгов и Слепцова. После этого IBU принял решение не восстанавливать статус российского отделения союза. Теперь Союз биатлонистов России смогут восстановить в правах только через 2 года.