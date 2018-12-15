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Власти Татарстана оценили посевную 2019 года в 25 млрд рублей

14:48, 15.12.2018
Власти Татарстана оценили посевную 2019 года в 25 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов оценил посевную 2019 года в 25 млрд рублей.

Из этой суммы около 15 млрд рублей отводится на кредитные займы, сообщает пресс-служба президента РТ. Предварительная схема кредитования посевных работ уже согласована с рядом банков.

«В банки первично заявились 36 районов на сумму 4,5 млрд рублей. Еще по семи районам нет ни одной заявки», — добавил Ахметов.

По его словам, до конца следующей недели совместно с банками планируется завершить определение потенциальных заемщиков и оказать хозяйствам помощь в формировании пакета необходимых для банка документов.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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