Власти Татарстана оценили посевную 2019 года в 25 млрд рублей

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов оценил посевную 2019 года в 25 млрд рублей.



Из этой суммы около 15 млрд рублей отводится на кредитные займы, сообщает пресс-служба президента РТ. Предварительная схема кредитования посевных работ уже согласована с рядом банков.

«В банки первично заявились 36 районов на сумму 4,5 млрд рублей. Еще по семи районам нет ни одной заявки», — добавил Ахметов.

По его словам, до конца следующей недели совместно с банками планируется завершить определение потенциальных заемщиков и оказать хозяйствам помощь в формировании пакета необходимых для банка документов.