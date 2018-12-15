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Россия предложила Китаю присоединиться к переговорам по РСМД – СМИ

14:22, 15.12.2018
Россия предложила Китаю присоединиться к переговорам по РСМД – СМИ
Фото: minsvyaz.ru

Москва предложила Пекину присоединиться к переговорам о ракетах средней и малой дальности.

Предложение поступило в октябре и «по-видимому, Пекин не отверг эту идею», передает Nikkei со ссылкой на источники.

Как сообщает источник РБК в правительстве РФ, президент России Владимир Путин, возможно, коснулся темы привлечения Китая к переговорам в коротком разговоре с президентом США Дональдом Трампом в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Напомним, Вашингтон заявил о намерении выйти из этого договора, поскольку он ограничивает только Россию и США. В НАТО заявили, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Альянс предъявил России ультиматум и призвал Россию «немедленно вернуться к полному соблюдению» договора.

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