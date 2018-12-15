Главой Ленинского района Ижевска станет депутат гордумы Рамиль Гайнуллин

Главой администрации Ленинского района Ижевска будет назначен депутат городской думы, замначальника Ижевского агентства фирменного транспортного обслуживания в филиале РЖД Рамиль Гайнуллин. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев представил его на заседании одной из комиссий.

Об этом «Реальному времени» рассказал председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин.

Ожидается, что вопрос заключения с ним контракта будет рассмотрен на ближайшей сессии Гордумы 20 декабря вместе со сложением полномочий депутата.

Напомним, Александр Ожмегов покинул пост главы администрации района в конце ноября в связи с выходом на пенсию. При этом ранее критику в отношении руководства Ленинского района высказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он обратил внимание на большое количество мусора и неухоженность парка в этом районе столицы республики.

Обязанности главы администрации были временно возложены на замглавы района Рудольфа Жиделева.

