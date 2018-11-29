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Получивший нагоняй от Бречалова глава района Ижевска уходит на пенсию

09:00, 29.11.2018

Глава администрации Ленинского района Ижевска Александр Ожмегов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.

Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. По его словам, последним рабочим днем у чиновника будет 30 ноября.

Бекмеметьев также добавил, что Ожмегов сам попросился уйти на пенсию.

Напомним, ранее работу администрации района раскритиковал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он обратил внимание на большое количество мусора и неухоженность парка в этом районе.

Общество Удмуртия
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