Минздрав привлечет россиян к ЗОЖ за 3,7 млрд рублей

Министерство здравоохранения подготовило свою часть национального проекта «Демография», по которому планирует привлечь жителей России к занятиям спортом и правильному питанию с 2019 по 2024 год.

Речь идет о документе «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Стоимость проекта — 3,7 млрд рублей, сообщает РБК.



Согласно проекту Минздрава в 2024 году россияне должны курить почти на 30% меньше (потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тыс. на одного человека в год до 1,15 тыс.), почти на 10% меньше пить (потребление должно снизиться с 6,6 л на человека в год до шести).



Ранее сообщалось, что расходы на реализацию национального проекта по демографии превысят 3,5 трлн рублей. Основными его направлениями станут поддержка пожилых и семей с детьми.