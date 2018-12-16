В Калифорнии с аукциона продали два «Оскара»

В Лос-Анджелесе (Калифорния) на аукционе за 780 тыс. долларов продали две статуэтки «Оскар», которые присуждает Американская академия киноискусств.



Первая статуэтка ушла с аукциона за $524 тысячи. Ее присудили в 1948 году в номинации «Лучший фильм» драме «Джентльменское соглашение» об антисемитизме в США американского режиссера Элиа Казана, сообщает аукционный дом Profiles in History.

Второй «Оскар» за «Лучший фильм» был продан за $256 тысяч. Награду получила лента «Мятеж на «Баунти» (Mutiny on the Bounty, 1935) Фрэнка Ллойда о бунте на британском корабле.

Отмечается, что на торги были выставлены сотни различных предметов, связанных с Голливудом. Общая выручка по итогам аукциона составила около $8 миллионов.

Ранее сообщалось, что фильм Константина Хабенского «Собибор» поборется за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».