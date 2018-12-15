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Бутина планирует дать показания по новому делу – СМИ

10:39, 15.12.2018
Бутина планирует дать показания по новому делу – СМИ
Фото: скриншот

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в работе в качестве иностранного агента, готова дать показания по новому делу.

Федеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд ходатайство и тайном перемещении Бутиной для дачи новых показаний по неназванному уголовному делу, сообщает The Daily Beast со ссылкой на судебные документы, обнародованные в краткой форме.

Напомним, Бутина уже признала вину в том, что действовала на территории США как иностранный агент, чтобы получить доступ к группам консервативных политиков и создать канал связи между Кремлем и президентом Дональдом Трампом.

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США.

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