Бутина признала вину в сговоре против США

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Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вреда США.



Бутина подтвердила в суде, что участвовала в сговоре с начала 2015 до начала 2018 года, передает «РИА Новости». Россиянка также подтвердила, что действовала «под руководством» российского чиновника. По данным CNN, речь идет об Александре Торшине.

«Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания?», — уточнила судья.



Бутина ответила утвердительно. Таким образом, она пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне и обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны. Максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до 5 лет лишения свободы. Следующее заседание суда по делу Бутиной пройдет 12 декабря.