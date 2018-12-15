Суд постановил забрать у Мусина «единственное жилье» на 520 кв. м

Арбитражный суд Татарстана признал незаконным договор дарения, по которому квартира экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина на улице Тельмана переходила двум его несовершеннолетним дочерям. Таким образом, арбитраж удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов.

По решению суда квартира площадью 520 кв. м должна быть передана в конкурсную массу Мусина, признанного банкротом, передает «Вечерняя Казань».

При ходатайстве АСВ банкир просил не лишать его семью единственного жилья.

Ранее «Реальное время» писало, что другого дорогостоящего имущества у бывшего руководителя ТФБ выявлено не было. У него в собственности числятся только акции на 36 млн рублей. Однако обманутые вкладчики банка уверены, что Мусин хорошо спрятал свои активы.