Минстрой предложил перейти на индустриальный способ строительства индивидуальных домов

Минстрой России предложил применять индустриальный способ строительства при возведении индивидуальных жилых домов.



«Нужно переходить на индустриальный способ строительства в [индивидуальном жилищном строительстве] ИЖС, когда инженерные сети, дороги, социальная инфраструктура тоже могли бы субсидироваться», — цитирует ТАСС замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

По его словам, уже разрабатываются нормы и стандарты, которые позволят развивать в России строительство домов из деревянных конструкций. С применением таких технологий могут возводиться дома средней этажности.

Ранее Минстрой допустил введение прямых мер государственной поддержки для застройщиков жилья.