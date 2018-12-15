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Минстрой предложил перейти на индустриальный способ строительства индивидуальных домов

01:27, 15.12.2018
Минстрой предложил перейти на индустриальный способ строительства индивидуальных домов
Фото: pixabay.com

Минстрой России предложил применять индустриальный способ строительства при возведении индивидуальных жилых домов.

«Нужно переходить на индустриальный способ строительства в [индивидуальном жилищном строительстве] ИЖС, когда инженерные сети, дороги, социальная инфраструктура тоже могли бы субсидироваться», — цитирует ТАСС замглавы Минстроя Никиту Стасишина.

По его словам, уже разрабатываются нормы и стандарты, которые позволят развивать в России строительство домов из деревянных конструкций. С применением таких технологий могут возводиться дома средней этажности.

Ранее Минстрой допустил введение прямых мер государственной поддержки для застройщиков жилья.

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