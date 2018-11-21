Минстрой допустил введение прямой господдержки для застройщиков

Правительство России может ввести прямые меры государственной поддержки для застройщиков жилья.



«Мы отрасль отодвинули от дешевых денег и простых механизмов, при этом ставим задачу в полтора раза вырасти. В рамках правительства идет дискуссия о том, что отрасль в любом случае нуждается в ряде серьезных управленческих решений и, в том числе, в прямой государственной поддержке», — цитирует ТАСС министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева.

Отмечается, что паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривает, что в 2024 году в России должно быть построено 120 млн кв. м жилья при текущем уровне около 80 млн кв. м в год.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законодательству о долевом строительстве, направленные на усиление контроля целевого использования средств дольщиков.