Минниханов и Зубков дали старт строительству нового цеха на «Казанькомпрессормаше»

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым дали старт строительству нового производства на заводе «Казанькомпрессормаш».



Речь идет о выпуске крупногабаритных компрессоров, которые являются основным элементом технологии производства сжиженного природного газа и должны заменить импортные аналоги.

«Строительство цеха ориентировано на выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Он позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием, что важно, российского производства», — заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Отмечается, что в продукции заинтересованы «Газпром», «Новатэк» и другие предприятия газовой промышленности. Изготавливать ключевые компоненты и собирать первые компрессоры в новом цехе начнут уже в 2020 году.

Подробнее — в материале «Реального времени».