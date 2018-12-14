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Минниханов и Зубков дали старт строительству нового цеха на «Казанькомпрессормаше»

18:38, 14.12.2018
Минниханов и Зубков дали старт строительству нового цеха на «Казанькомпрессормаше»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым дали старт строительству нового производства на заводе «Казанькомпрессормаш».

Речь идет о выпуске крупногабаритных компрессоров, которые являются основным элементом технологии производства сжиженного природного газа и должны заменить импортные аналоги.

«Строительство цеха ориентировано на выпуск уникальных крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 МВт. Он позволит оснащать строящиеся заводы СПГ высокотехнологичным компрессорным оборудованием, что важно, российского производства», — заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Отмечается, что в продукции заинтересованы «Газпром», «Новатэк» и другие предприятия газовой промышленности. Изготавливать ключевые компоненты и собирать первые компрессоры в новом цехе начнут уже в 2020 году.

Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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