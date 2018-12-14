Набиуллина заверила во временном характере роста доли государства в банковской сфере

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что рост доли государства в российском банковском секторе носит временный характер.

«Произошло временное увеличение доли государственных банков, хотя в целом она у нас изначально [была] достаточно высокая. И я только могу повторить наше стремление, нашу политику — как только мы будем готовы, как можно быстрее будем выводить эти санированные банки на рынок», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

По ее словам, регулятор заинтересован в развитии частных кредитных организаций.

«Частные, государственные, крупные, малые — главное, чтобы они были финансово устойчивыми и надежно защищали права кредиторов и вкладчиков», — пояснила Набиуллина.