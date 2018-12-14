Минниханов раскритиковал федеральные каналы за трансляцию парижских протестов

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказал недовольство повесткой федеральных телеканалов. Руководитель республики считает, что регулярную трансляцию беспорядков в Париже можно расценивать как призыв.

«Показывают Францию, как будто призывают: «Давайте мы тоже пойдем — жилеты наденем!» Один раз показали — и хватит, а зачем 20 раз показывать?» — поделился мнением Минниханов.

Президент Татарстана заявил, что внимания телевидения достойны «много хороших людей, хороших предприятий», передает корреспондент «Реального времени».

В числе добрых каналов Минниханов, кроме «Хузур ТВ», назвал «Матч ТВ» и «Культуру», которые «можно спокойно смотреть».

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Напомним, что 11 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. Он попросил генпрокурора проверить арест. В то же время глава государства заявил: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж?»