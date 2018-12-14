Уголовное дело по убийству Тена содержит 38 томов

Уголовное дело по обвинению троих человек в смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена было передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты, сообщает Sport24.ru.



По информации Zakon.kz, уголовное дело объемом 38 томов, по делу проходят трое подсудимых. Дата главного судебного разбирательства не назначена.

Напомним, Тен скончался в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля. Сначала задержали двух подозреваемых — Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова. Позднее полиция задержала Жанар Толыбаеву. Девушку подозревают в недонесении «о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении».