На «Казаньоргсинтезе» обсудили сотрудничество с компанией 3М

Фото: Предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На ПАО «Казаньоргсинтез» прошел День технологий компании 3М, на котором эксперты и инженеры обсудили направления для стратегического сотрудничества.

Сотрудникам «Казаньоргсинтеза» были представлены технологии компании 3М, которые используются на нефтехимических предприятиях по всему миру: новое поколение процессинговых добавок Dynamar, технологии фильтрации для производства полимеров и очистки технологических жидкостей, решения для высокотемпературной изоляции из керамических волокон Nextel и решения для антикоррозионной защиты инженерных сетей и инфраструктуры предприятия, безогневые электротехнические решения для строительства и обслуживания кабельных линий, трассопоисковое оборудование, современные решения защиты сварщика, абразивы с керамическим зерном точной формы, позволяющие повысить эффективность и безопасность работ, а также широкий спектр средств индивидуальной защиты органов дыхания и слуха работников, защиты от падения с высоты и методы спасения и эвакуации, системы газоанализа и материалы для визуализации объектов на производстве.

Встреча в формате Технического дня организована на предприятии впервые, однако история технологического взаимодействия 3М и «Казаньоргсинтеза» насчитывает сегодня более 15 лет. Первая процессинговая добавка Dynamar компании 3М для производства полиэтилена высокой плотности для пленочного применения была внедрена на «Казаньоргсинтезе» еще в 2001 году. Позже, в 2005 году, та же марка была внедрена в новую разработку ПАО «Казаньоргсинтез» — линейный полиэтилен.

Сегодня около 85% всех выпускаемых на ПАО «Казаньоргсинтез» марок полиэтилена содержат процессинговую добавку Dynamar, обеспечивая данным материалам непревзойденные качественные характеристики.

По итогам Технического дня компаниями были достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству в нескольких направлениях, в том числе проведение совместных исследований влияния процессинговых добавок на характеристики готовой продукции. В области безопасности на ПАО «Казаньоргсинтез» запланированы мероприятия по подбору и дальнейшему проведению испытаний средств защиты дыхания, систем газоанализа, дыхательных аппаратов и средств защиты от падения с высоты, а также средств для спасения и эвакуации.

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