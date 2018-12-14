Рафаэль Валеев стал председателем Общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия

Сегодня на первом заседании созданного 14 ноября Общественного совета при Комитете по охране объектов культурного наследия РТ его члены выбрали председателя организации. Им стал проректор по научной работе КазГИК РТ Рафаэль Валеев, а его заместителем — директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Всего в Общественный совет вошли 13 экспертов, которые будут участвовать в разработке основных направлений политики комитета и республиканских программ по сохранению объектов культурного наследия, передает корреспондент «Реального времени». На первом заседании участники совета высказали свои предложения по тому, на чем стоит сконцентрировать свое внимание комитету.

Напомним, что ранее председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин рассказал о планах по реконструкции татарстанских мечети и церкви.