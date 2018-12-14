ВС РТ признал вину животноводческого комплекса Фоата Комарова в нарушении экологических требований

Верховный суд Татарстана встал на сторону экологов, составивших административный протокол на АО им. Н.Е. Токарликова. Животноводческий комплекс Фоата Комарова не следил за тем, куда сливается навоз.

Предприятие пыталось оспорить решение Альметьевского городского суда, передает пресс-служба Минэкологии РТ. Однако ВС РТ отклонил жалобу.

По данным министерства, инспекторы обнаружили что лагуны-навозоприемники не справлялись с объемами поступающих сточных вод.

«Ввиду неспособности лагун принять такой объем стоков, животноводческие отходы попросту сливали на рельеф местности, откуда по склону они стекали и в реку Муратку», — говорится в сообщении министерства.

На сегодня предприятие исправило все нарушения.

Напомним, что АО им. Н.Е. Токарликова принадлежит депутату Госсовета РТ Фоату Комарову. По итогам 2017 года он заработал более 420 млн рублей. Доход народного избранника за год вырос в 10 раз.