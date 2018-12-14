Бывший уфимский «полузащитник» Кирилл Кольцов подписал контракт с «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» заключил контракт с экс-игроком «Салавата Юлаева» Кириллом Кольцовым, сообщает пресс-служба уральского хоккейного клуба. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона.



Профессиональную карьеру начал в омском «Авангарде». В 2003 году отправился в Северную Америку, где два сезона выступал в АХЛ за Manitoba Moose. Всего в АХЛ сыграл 102 матча, набрав 49 (10+39) очков.

В 2004 году Кольцов вернулся в «Авангард», а в 2007 году перешел в «Салават Юлаев», с которым стал сначала чемпионом России (Суперлига), а затем выиграл Кубок Гагарина (2011).

Также Кирилл выступал за «Торпедо», «Трактор» и «Спартак». Всего в КХЛ сыграл 573 матча, набрав 320 (74+246) очков. Неоднократно признавался лучшим защитником недели, месяца и всего сезона в КХЛ. Победитель чемпионатов мира U18 (2001) и U20 (2003).

Нынешний сезон начал в «Буране» (ВХЛ), в десяти играх набрал 6 (1+5) очков.