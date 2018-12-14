Евгений Савин: «КХЛ — это очень крутой вызов. Стоять на коньках умею»

Бывший футболист, автор видеоблога «КраСава» Евгений Савин прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом».

— Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ — это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках.

— Как долго шли переговоры с «Ак Барсом»?

— Не очень долго, я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс.

Главное — не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно, — приводит слова Савина официальный сайт казанского клуба.