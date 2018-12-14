Ростехнадзор оштрафовал предприятия Татарстана, Марий Эл и Чувашии на 72 млн рублей

Приволжское управление Ростехнадзора за 9 месяцев текущего года оштрафовало предприятия Татарстана, Марий Эл и Чувашии на общую сумму в 72 млн рублей. Об этом стало известно на публичном обсуждении результатов правоприменительной практики в Казани.

С января по сентябрь в Татарстане, Марий Эл и Чувашии произошли четыре аварии на подземных сооружениях, одна — на тепловой электростанции, три — на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, одна — на химическом предприятии, две — на объектах газораспределения и газоснабжения и одна — на объекте нефтедобычи, передает корреспондент «Реального времени».



Всего на поднадзорных объектах сотрудниками Приволжского управления Ростехнадзора за указанный период проведено 48 768 проверок и выявлено 43 749 нарушений.

Ранее сообщалось, что КМПО грозит штраф в 200 тыс. рублей за нарушения требований промбезопасности.