Александр Бурмистров: «Я не знаю, кто принимает решения в «Ак Барсе»

Александр Бурмистров в интервью «Реальному времени» рассказал о подробностях своего перехода из казанского «Ак Барса» в «Салават Юлаев».

— Я просто начал индивидуально тренироваться, потому что команда уехала на выезд. Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было. Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего.

— А что имеет в виду Билялетдинов, переадресовывая все вопросы об этом и других переходах генменеджеру «Ак Барса»?

— Я без понятия, кто принимает такие решения. Это им надо вопрос задавать. Мне вообще никто ничего не сказал. Просто не взяли на выезд, и все, — сказал Бурмистров.