Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,05—66,75 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, курс российской валюты сегодня будет находиться под влиянием новостного фона на нефтяном рынке, где начали появляться сомнения в эффективности мер по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на фоне возможного роста добычи в США.

Кроме того, инвесторы проявили заинтересованность к рисковым активам из-за долгожданного сглаживания торговых противоречий между США и Китаем.



Для нашего рынка ключевое значение будет иметь завтрашнее заседание Банка России по ключевой ставке, которая может быть повышена на 0,25 п.п. на фоне роста инфляционных ожиданий до 9,8% в прошлом месяце. Это придаст дополнительную стабилизацию российской валюте, объясняет эксперт.

Напомним, что 12 декабря эксперт прогнозировал курс доллара к рублю на уровне 66,25—66,7 за 1$.

