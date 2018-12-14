ПАО «Нижнекамскнефтехим» закрыло книгу заявок на биржевые облигации

Фото: Максим Платонов

13 декабря 2018 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно закрыло книгу заявок на первый выпуск своих биржевых облигаций серии 001Р-01на сумму 15 млрд рублей, размещение которых запланировано на 20 декабря 2018 года на Московской Бирже.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,60-9,80% годовых. Книга заявок была закрыта с переподпиской на уровне 9,75% годовых. Срок обращения выпуска биржевых облигаций составляет 10 лет с даты начала его размещения, оферта предусмотрена через 7 лет. Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет полгода. Номинальная стоимость облигации —1 тыс. рублей.

Выпуск предусмотрен в рамках бессрочной Программы биржевых облигаций ПАО «Нижнекамскнефтехим», зарегистрированной Московской Биржей 20 ноября 2018 года под идентификационным номером -00096-A-001P-02E. Номинальная стоимость программы —до 40 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Организаторами сделки выступили АО «Райффайзенбанк» и «АЛЬФА-БАНК». Соорганизатор выпуска — Банк «Аверс».