В России минимальная розничная цена на шампанское в 2019 году может вырасти до 202 рублей

Минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского в 2019 году может увеличиться практически на четверть — до 202 рублей.

Ассоциация производителей игристых вин направила соответствующие расчеты в Минфин РФ. В ассоциации пояснили, что при вычислении МРЦ на бутылку шампанского учитывались повышение НДС с 18 до 20%, наценки розницы и оптового звена, размер акциза, стоимость сырья и общих производственных затрат.



В пресс-службе Минфина сообщили, что в настоящее время министерство вместе с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос изменения МРЦ на игристые вина. Тем не менее, конкретных решений пока нет, пишут «Известия».



Последний раз правительство фиксировало минимальную стоимость шампанского в 2016 году, с тех пор она составляет 164 рубля.