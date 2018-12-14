Суд приговорил жителя Перми к обязательным работам за найденный в баре телефон

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества.

Согласно документам дела, в баре мужчина обнаружил на полу под столом телефон, случайно оставленный посетительницей. Он забрал гаджет себе и пользовался им.

Суд квалифицировал действия пермяка как тайное хищение чужого имущества. По закону гражданин обязан возвратить найденную вещь ее владельцу либо заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, пояснили в пресс-службе районного суда.

В итоге мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ.

Напомним, ранее в Казани двое мужчин с пистолетом украли из салона сотовой связи восемь телефонов.