Замглавы администрации Перми назначен Игорь Субботин
Заместителем главы администрации Перми назначен Игорь Субботин. Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Самойлов.
К своим обязанностям Субботин приступит на следующей неделе — 18 декабря. Он будет курировать функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры», рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее Игорь Субботин возглавлял администрацию Дзержинского района Перми. Исполнять обязанности главы администрации Дзержинского района будет первый заместитель главы района Николай Ракинцев.
Напомним, ранее начальника департамента ЖКХ Перми уволили после прямого эфира губернатора Максима Решетникова в Instagram.ОбществоВласть
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