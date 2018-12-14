Трамп может назначить своего зятя главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего зятя и советника Джареда Кушнера на должность главы аппарата Белого дома.

По данным HuffPost, Трамп провел встречу с Кушнером 12 декабря, в ходе которой была обсуждена возможность такого назначения.

Близкие к администрации источники подтвердили «интерес Кушнера к этой должности».

В Белом доме возможность такого назначения не прокомментировали.

Ранее Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста. По словам главы государства, Келли покинет занимаемую должность в конце 2018 года.