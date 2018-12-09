Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

Фото: ru.wikipedia.org / Department of Homeland Security

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста.



По словам главы государства, Келли покинет занимаемую должность в конце 2018 года. Трамп подчеркнул, что ценит его работу.

«Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе», — цитирует Трампа CBS.

Напомним, что Джон Келли стал главой аппарата Белого дома в июле 2017 года. До него эту должность занимал Райнс Прибас.