Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста.
По словам главы государства, Келли покинет занимаемую должность в конце 2018 года. Трамп подчеркнул, что ценит его работу.
«Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе», — цитирует Трампа CBS.
Напомним, что Джон Келли стал главой аппарата Белого дома в июле 2017 года. До него эту должность занимал Райнс Прибас.ОбществоВласть
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