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Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома

06:31, 09.12.2018
Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома
Фото: ru.wikipedia.org / Department of Homeland Security

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста.

По словам главы государства, Келли покинет занимаемую должность в конце 2018 года. Трамп подчеркнул, что ценит его работу.

«Мы объявим, кто займет место Джона. Это может быть на временной основе», — цитирует Трампа CBS.

Напомним, что Джон Келли стал главой аппарата Белого дома в июле 2017 года. До него эту должность занимал Райнс Прибас.

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