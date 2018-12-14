Суд огласит приговор националисту «Тесаку» 29 декабря

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря огласит приговор националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак», которого обвиняют в разбое и возбуждении ненависти.



Это второе слушание по делу, первый приговор Мосгорсуд отменил и направил дело на пересмотр, сообщает News.ru.

Отмечается, что прокурор запросил для Марцинкевича 10 лет колонии и штраф в 500 тыс. рублей. Для остальных фигурантов дела обвинение просит от трех до 10 лет.

Напомним, в 2017 году суд признал «Тесака» виновным по трем статьям УК РФ — «Возбуждение ненависти и вражды», «Разбой» и «Хулиганство». Националиста приговорили к 9 годам колонии строгого режима за нападение на предполагаемого наркоторговца в рамках акции «Оккупай-Наркофиляй». Позже суд решение отменил.