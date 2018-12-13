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Евросоюз продлил санкции против России на полгода

20:47, 13.12.2018
Евросоюз продлил санкции против России на полгода
Фото: minsvyaz.ru

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.

«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире. О намерении продлить санкции в отношении России выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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