Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода.



«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире. О намерении продлить санкции в отношении России выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.