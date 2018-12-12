Меркель выступила за продление санкций против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что Германия будет выступать на саммите ЕС за продление санкций в отношении России.



«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — цитирует ТАСС Меркель.

Канцлер также выразила «обеспокоенность в связи с действиями России» и претензиями на Азовское море.

Накануне стало известно, что США могут ввести санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире.