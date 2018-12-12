США могут ввести санкции против России из-за притеснений религии

Администрация США может применить в будущем санкции в отношении России под предлогом обеспечения свободы вероисповедания в мире.



Ранее госсекретарь США Майкла Помпео заявил о решении причислить Россию к категории нарушителей религиозных свобод в мире, передает ТАСС.

«Если вы не поменяете эту траекторию, которая не идет вам на пользу как стране, то в таком случае вполне может получиться так, что мы внесем вас в категорию государств, вызывающих особую обеспокоенность, что может затем предусматривать применение санкций», — подтвердил решение посол США по особым поручениям, курирующий в Госдепартаменте вопросы свободы вероисповедания в мире, Сэмюэл Браунбек.

Напомним, Госдепартамент распространил ежегодный доклад, в котором утверждалось, что власти России продолжают притеснять религиозные меньшинства в стране, в том числе подводя их деятельность под статьи законодательства, связанные с экстремизмом.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал главной угрозой для России национальные меньшинства и республики и увидел угрозу формирования новой Волжской Булгарии.