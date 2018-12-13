Путин признался, что доволен выбранной профессией

Президент России Владимир Путин признался, что доволен выбранной профессией. Поэтому повторил бы выбор, если бы смог вернуться в прошлое и поменять решение.



Он напомнил, что окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (теперь СПбГУ). При этом президент отметил, что увлечен развитием генетики и технологией искусственного интеллекта.

«Если говорить о том, что меня больше всего захватывает сегодня, то это генетика и искусственный интеллект», — приводят «Ведомости» слова президента.

Он также добавил, что «XXI век будет веком биологии, так же как XX век был веком физики».

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что более половины россиян возложили ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни на президента Владимира Путина.