Больше половины россиян назвали Путина ответственным за рост стоимости жизни

Более половины россиян (55%) считают, что ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин, следует из данных опроса «Левада-центра».



Свыше трети респондентов (37%) назвали ответственными за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева. В прошлом году так считали 45 и 30% соответственно.



Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти (13%), бизнес (5%).



Кроме того, 55% опрошенных считают, что Путин ответственен за экономические успехи страны и рост благосостояния. 13% полагают, что это заслуга правительства, 4% — Дмитрия Медведева, передает РБК.



Опрос был проведен 22—28 ноября среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах страны.



Ранее две трети россиян (61%) заявили, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Еще 22% респондентов считают, что президент России ответственен за них «в некоторой мере».