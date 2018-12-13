Сергей Томаров: «Я постарался взять все лучшее, что было до меня в Уфе»

Экс-главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал о методах своей работы в клубе:



— Всегда старался отталкиваться от тех футболистов, которые есть у нас, использовать сильные качества того или иного игрока. Много работали над командными взаимодействиями. Я постарался взять все лучшее, что было до меня у главных тренеров в «Уфе», и привить свое видение игры — хотелось создавать большее количество опасных моментов. Многие матчи, особенно домашние, мы должны были выигрывать, если исходить из логики игры, но это футбол. Некоторые моменты, в которых мы не забивали, до сих пор не поддаются какому-либо объяснению, — поведал специалист в интервью клубу из Уфы.